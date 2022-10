Condividi subito la notizia

Da sabato, per tre giorni, verranno celebrate due dop: la melanzana rossa e il fagiolo bianco

Una festa legata alla tradizione che vuol celebrare il faticoso lavoro della terra, ma anche festeggiare quanto di buono prodotto. E’ questo il senso della “Festa di fine raccolto” che Rotonda si accinge a celebrare da sabato e fino a lunedì. Attesi per l’occasione visitatori da tutta Italia, che hanno già prenotato nelle strutture alberghiere del posto. Un’iniziativa organizzata dai Consorzi di tutela di due prodotti dop del piccolo comune del Pollino, la melanzana rossa e il fagiolo bianco. Sarà l’occasione per fare un bilancio della produzione del famoso ortaggio, che si annuncia superiore a quello dello scorso anno, e dei legumi in passato consumati per compensare l’assenza di carne nell’alimentazione povera di un tempo. I tanti visitatori, attesi durante la tre giorni, potranno gustare i due prodotti tipici negli stand allestiti per l’occasione, ma potranno anche degustarli. Si inizia sabato, alle ore 17 in piazza Vittorio Emanuele, con l’apertura degli stand di prodotti tipici e dell’artigianato locale. A seguire una degustazione di piatti a base di melanzana rossa e fagioli bianchi dop, spazio poi alla festa della castagna e all’animazione per bambini con farfalle luminose, giochi di fuoco e giocoleria. Si replica domenica pomeriggio con l’aggiunta, alle ore 20, del concerto di “Gioia popolare”. Anche lunedì spazio alle degustazioni e in serata, alle ore 21, “Halloween party” con Veronica e Tj Gonnella di Radionorba, animazione delle Radioline e guest star Johnson Righeira”. La manifestazione è organizzata con la collaborazione del Comune di Rotonda.

