La Stazione Carabinieri di Montalbano Jonico ha un nuovo Comandante: si tratta del Luogotenente Leonardo GUIDO, che ha assunto il comando lo scorso 5 ottobre.

Il Luogotenente GUIDO, 49enne, ha iniziato la sua carriera militare nel 1994 quale allievo presso la Scuola Sottufficiali Carabinieri. Al termine del corso biennale venne destinato in Calabria, ove ha prestato servizio per oltre un ventennio con vari incarichi nell’ambito del Comando Provinciale di Crotone. Giunto in Basilicata nel 2018, ha retto dapprima il comando della Sezione Radiomobile di Potenza e, dal febbraio 2020, quello della Stazione di Rotondella.

