“Discorso fermo e deciso che fa auspicare la certezza di rendere pragmatico il programma illustrato durante la campagna elettorale. A tratti mi sono commosso in particolar modo quando ha ribadito il sostegno alla sovranità alimentare della nostra nazione” .E’ il commento dell’onorevole Aldo Mattia (Fratelli d’Italia) al discorso “di alto profilo” del presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla Camera. “Sarà per me un onore da parlamentare, votare la fiducia alla Meloni e ai ministri che fanno parte della sua squadra, certo che presto le parole si tradurranno in fatti” conclude Mattia.

