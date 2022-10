Condividi subito la notizia

Nel discorso pronunciato oggi per chiedere la fiducia alla Camera, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ricordato, chiamandole per nome, le tante donne che si sono rese protagoniste della storia e della politica italiana. La presidente Meloni ha ricordato anche le tantissime donne, che ogni giorno con coraggio e determinazione affrontano mille difficoltà per affermare il proprio talento e vedere riconosciuti i propri sacrifici.

Nel formulare gli auguri di buon lavoro al nuovo governo, abbiamo l’auspicio e la convinzione che tra gli impegni assunti, da donna Giorgia Meloni avrà un’attenzione particolare verso le politiche femminili tese a superare le discriminazioni di genere”.

Lo dichiarano la Consigliera regionale effettiva di parità, Ivana Pipponzi, e la Consigliera regionale supplente di parità, Rossana Mignoli

