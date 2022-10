Condividi subito la notizia

Ci aveva anticipato la volontà di costituire un Governo di alto profilo e così è stato. Giorgia Meloni, dopo 10 anni di Governi che non tenevano conto del risultato elettorale, mette in campo una squadra che racchiude tutte le anime del centrodestra e che garantirà una forte azione esecutiva attuando il programma che gli Italiani hanno scelto con il voto.

Non posso non congratularmi con tutti i Ministri di Fratelli d’Italia dei quali ho potuto apprezzare in questi anni di coerente militanza politica la competenza e la preparazione.

Auguri a tutti i Ministri di questo Governo che sono certo passerà alla storia per i risultati che saprà ottenere.

Auguri alla nostra Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio. Noi che ti abbiamo seguito non abbiamo avuto ami dubbi sulla tua forza.

