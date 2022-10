Condividi subito la notizia

“Complimenti a Giorgia Meloni che ha messo in piedi una squadra di governo composta da persone di assoluta competenza ed esperienza”. Lo ha detto il deputato di Fratelli d’Italia Aldo Mattia, partecipando a Venosa ad una iniziativa organizzata dal coordinamento regionale e dal locale circolo di “Gioventù nazionale” dal titolo “Oltre la crisi, idee e progetti per i giovani lucani. “Sono sicuro, conoscendo da anni la determinazione e la serietà di Giorgia Meloni, che il nuovo esecutivo farà bene, ma è importante che anche il governo regionale acceleri su molte questioni – ha aggiunto Mattia – sbloccando, ad esempio, progetti fermi da mesi che potrebbero dare nuova occupazione soprattutto giovanile”. Mattia è poi tornato su un impegno, rilanciato più volte nella trascorsa campagna elettorale. “Tra i ministri, c’è Francesco Lollobrigida un ministro su misura per l’agricoltura italiana, anzi per il ministero dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare. Un ministro amico della Basilicata, a cui ha dedicato una delle ultime giornate della campagna elettorale. Sono certo che nei prossimi mesi, risolverà una delle emergenze che da anni ormai attanaglia anche la Basilicata, ossia quella relativa all’eccessiva presenza di cinghiali, con gravi danni all’agricoltura, ma non solo. Ogni giorno viene segnalata la loro presenza nei nostri paesi e nelle nostre città, come avvenuto nei giorni scorsi a Matera. Il ministro Lollobrigida, una persona di provata esperienza e di forte abnegazione al lavoro, – ha concluso Mattia – saprà trovare una soluzione definitiva a questo problema e alle altre criticità che interessano il comparto”.

