Da alcuni giorni abbiamo completato la fase di test dell’impianto wifi interamente finanziato con fondi della Comunità Europea.

Il progetto prevedeva la realizzazione di una rete wifi ad uso pubblico da utilizzare nelle zone interne ed esterne di alcune aree comunali. Abbiamo iniziato con le zone più frequentate dai giovani e meno giovani, la centralissima casa comunale in corso Garibaldi nella parte interna in modo completo più la sala consigliare, mentre la parte esterna copre appunto corso Garibaldi e piazza primo maggio. Non poteva mancare il nostro imponente palazzo Marchesale sempre più contenitore culturale, compresa la corte interna e la parte antistante lo stesso palazzo Marchesale.

Nel progetto rientra anche la copertura delle aree antistanti le scuole nel Rione Aldo Moro, queste verranno installate non appena terminati i lavori del nuovo polo scolastico che inizieranno a brevissimo.

La modalità operativa è molto semplice, per collegarsi basta selezionare sul proprio dispositivo la rete WIFI4EU-POMARICO e cliccare su connetti. Una volta eseguito l’accesso verrà richiesto di loggarsi. La sessione dura 1 ora, dopodiché bisognerà ricollegarsi per continuare la navigazione.

Il sindaco Francesco Mancini

