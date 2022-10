Condividi subito la notizia

Protagonista della prima partita inaugurale il primo cittadino Christian Giordano con alcuni appassionati. La nuova struttura realizzata nell’area del campo sportivo

E’ stato inaugurato venerdì sera a Vietri di Potenza il campo da padel comunale, realizzato dal Comune. Una nuova struttura sportiva a disposizione degli utenti, in particolare per questo sport che negli ultimi mesi vede una importante partecipazione in Italia. Il campo da padel è stato realizzato all’interno della struttura che ospita il campo sportivo. Mentre nel complesso sportivo di contrada Santa Domenica sono attive da tempo altre strutture come il campo da tennis, campo di calcetto con erba sintetica all’aperto, campi di bocce e il palazzetto dello sport con parquet dove vengono praticati diversi sport, dal tennis, al calcetto e al basket.

Il complesso sportivo si arricchisce quindi di una nuova struttura dove si praticherà il padel, sport a palla di derivazione tennistica, che si pratica a coppie in un campo rettangolare, a Vietri chiuso da pareti in vetro su quattro lati. Il gioco si pratica con una racchetta dal piatto rigido con cui ci si scambia una pallina uguale a quella da tennis, ma con una pressione interna inferiore, che permette un maggior controllo dei colpi e dei rimbalzi sulle sponde.

All’inaugurazione presente il sindaco, avv. Christian Giordano, l’amministrazione comunale, il parroco don Salvatore Dattero e tanti cittadini. “In pochi anni – ha dichiarato il Sindaco Giordano – le nostre strutture sportive hanno ripreso vita grazie alla collaborazione e al grande impegno di tutte le associazioni sportive, dei consiglieri e degli addetti comunali. L’amministrazione comunale che mi onoro di guidare continua a lavorare in maniera convinta per la creazione di nuovi servizi, di nuove e innovative infrastrutture sportive e scolastiche, per il miglioramento dei collegamenti e per favorire l’avvio di nuove attività produttive: è difficile, molto difficile, ma ci stiamo provando”. Lo stesso Sindaco Giordano ha annunciato che “tra qualche mese sarà disponibile una nuova importante infrastruttura presso l’area di Mosileo dedicata a diverse ulteriori discipline sportive tra cui il nuoto (piscina comunale), tiro con l’arco e bocce”.

Ad inaugurare il campo da padel con la prima giocata è stato proprio il Sindaco, insieme ad alcuni appassionati.

Comune di Vietri di Potenza

