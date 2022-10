Condividi subito la notizia

Si è tenuta venerdì 21 e sabato 22 ottobre, a Matera, presso il Museo Archeologico Nazionale Domenico Ridola, la due giorni di lavori del Convegno di studi ‘Oltre il Diritto Positivo’, organizzato dal Consiglio Notarile di Matera, Presieduto dal Notaio Brunella Carriero.

Tra le istituzioni presenti, anche alcuni Rappresentanti del Consiglio Nazionale del Notariato e della Cassa Nazionale del Notariato, tra cui: Cesira De Michele, Segretario del Consiglio Nazionale del Notariato, Vincenzo Pappa Monteforte, Presidente della Cassa Nazionale del Notariato, Diego Barone, Membro del Consiglio Nazionale del Notariato e Stefano Fazzari, Consigliere della Cassa Nazionale del Notariato.

L’appuntamento ha registrato un’estesa partecipazione e un positivo coinvolgimento sia di ospiti in presenza provenienti da tutta Italia, che in collegamento web, a distanza. Obiettivo del convegno è stato analizzare le due principali anime del diritto positivo, quella delle ‘Garanzie’ e quella di ‘Famiglia e Successione’, attraverso una prospettiva più ampia, in grado di mettere a confronto le due applicazioni – teorica e pratica – e farle incontrare in un proficuo confronto tra giuristi di varia estrazione (accademici magistrati e notai). A presiedere il comitato scientifico Luigi Venusio Tamburrino, Notaio in Montalbano Jonico e Professore a contratto di Diritto Privato comparato all’Università degli Studi di Teramo.

