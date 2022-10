Condividi subito la notizia

⚽️⚽️⚽️Dopo qualche anno di abbandono, torneranno a riaccendersi le luci dello storico campo di calcetto di Via Magenta.

Un luogo importante di aggregazione giovanile che negli anni ha visto giocare e divertirsi centinaia e centinaia di giovani Pisticcesi.

Nei giorni scorsi è partito l’Iter per l’assegnazione dei lavori per la posa del nuovo manto di gioco (erbetta sintetica) e altri interventi strutturali da fare sia alla recinzione che alla copertura. ⚽️⚽️⚽️

Un intervento importante, perchè come citava il Grande Nelson Mandela …

…” Lo sport ha il potere di cambiare il mondo. Ha il potere di ispirare. Esso ha il potere di unire le persone in un modo che poche altre cose fanno. Parla ai giovani in una lingua che comprendono. Lo sport può portare speranza dove una volta c’era solo disperazione….”

Un ringraziamento particolare va a tutto lo staff dell’Ufficio Tecnico del Comune di Pisticci per l’impegno e la voglia di fare per il proprio territorio. Grazie

Mario Petracca (Assessore con deleghe alle Politiche sociali e giovanili; Sport e impianti sportivi; Associazionismo e volontariato; Trasporti pubblici e privati; Servizi al cittadino)

