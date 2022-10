Condividi subito la notizia

Da Matera a Milano per promuovere strategie innovative di lean marketing applicate al settore della lavanderia. Il manager materano Alessandro Martemucci sarà presente a Milano con un proprio stand alla fiera EXPOdetergo International fino al 24 ottobre 2022 per presentare tutte le innovazioni del mondo del marketing applicati alla lavanderia del futuro. EXPOdetergo International è la manifestazione quadriennale leader in Europa e nel mondo, dedicata a macchine, tecnologie, prodotti e servizi per lavanderia.

“A Milano – afferma Alessandro Martemucci CEO dell’agenzia Officinae.com – presento un innovativo progetto di marketing costruito intorno alle principali sfide che il mercato della lavanderia si trova oggi ad affrontare: sostenibilità e green, ergonomia e digitalizzazione. L’esperienza ventennale nel campo mi ha permesso di creare un modello di marketing e management calibrato per la lavanderia del futuro che non solo elimina gli sprechi ma genera “valore sostenibile” per il cliente. Questo presuppone un nuovo modello di business che lavora su quattro dimensioni di sostenibilità: ambientale, digitale, economica e sociale. Aspetti che, combinati tra loro, generano il modello di “frugal management”. Un modello che può sembrare futuristico, ma è attualissimo e ha un pregio, quello di aumentare la potenza di ragionamento e la pianificazione iniziale rispetto ad ogni nuova azione sulla base dell’assunto che quello che funziona oggi non è detto che funzioni domani”.

Durante Expodetergo a Milano Alessandro Martemucci presenterà i suoi libri Marketing Low Cost e Lean Marketing e Sales e l’innovativo modello di Frugal Management. Ci sarà la possibilità anche di testare il Lean Marketing Canvas una tela che permette di realizzare una strategia di marketing misurabile in 30 minuti approvata da Philip Kotler, guru del marketing.

L’agenzia Officinae è presente al PAD 1 Stand F30.

Milano 22 ottobre 2022

