Potenza, 21 ottobre 2022 – Il segretario generale della Femca Cisl Basilicata Francesco Carella esprime soddisfazione per l’esito delle elezioni per il rinnovo della Rsu alla Gnosis, multinazionale farmaceutica presente con un proprio stabilimento a Pisticci. “Tre anni fa avevamo pochi iscritti e non avevamo delegati, oggi ci confermiamo con il nostro Nicola Albano ancora una volta il candidato più votato che sarà anche Rls. Voglio ringraziare tutti i lavoratori che ci hanno sostenuto assicurando che la Femca continuerà il lavoro costruttivo fatto in questi anni in una delle aziende più importanti e tecnologicamente avanzate della Valbasento. Le nostre priorità nel confronto con l’azienda restano gli investimenti e di pari passo lo sviluppo della contrattazione di secondo livello e del welfare aziendale. Come segretario della Femca continuerò a dare massima fiducia e supporto alla Rsu e trasparenza verso gli iscritti”.

