Al fine di consentire lo svolgimento della manifestazione “La Puglia per la pace”, un corteo con sit-in finale in piazza della Libertà indetto dal “Comitato per la Pace” di Bari per protestare contro la guerra e per chiedere l’immediata cessazione delle ostilità in Ucraina, in programma nella mattinata di domani, la Polizia locale ha predisposto le seguenti limitazioni al traffico:

Il giorno 22 ottobre 2022:

1. dalle ore 05.00 e, comunque fino al termine delle esigenze, è istituito il “divieto di fermata” sulla piazza della Libertà;

2. dalle ore 10.00, e comunque fino al termine delle esigenze, relativamente al passaggio del corteo, è istituito il “divieto di circolazione” sul seguente percorso: piazza della Libertà, corso Vittorio Emanuele II, piazza Garibaldi, via Manzoni, via Dante, via Cairoli, corso Vittorio Emanuele II, piazza della Libertà.

