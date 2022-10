Condividi subito la notizia

La UILTEC-UIL ritorna ad essere la prima organizzazione alla Gnosis Bioresearch, azienda leader nel settore farmaceutico a livello internazionale e presente da 20 anni nel tessuto industriale della Valbasento, a Pisticci, stabilimento innovativo con 115 addetti.

Alle elezioni per il rinnovo della Rsu la UILTEC-UIL è risultata la più votata con 45 voti e 2 rappresentanti eletti ,seguita dalla FEMCA Cisl 34 voti (1 rappresentante) e la FILCTEM- CGIL con 24 ( 1 rappresentante). “E’ un significativo segno di condivisione e fiducia che – hanno sottolineato a nome della Uiltec-Uil Giuseppe Martino e Walter Ferruzzi – ci carica di ulteriori responsabilità in particolare per il rilancio della Valbasento. Come organizzazione sindacale noi vogliamo contribuire a definire la linea rispetto alle sfide che il nostro Paese sta affrontando. La Uiltec parteciperà in modo attivo e con convinzione al confronto sulla transizione energetica, sulla transizione climatica, sulla transizione digitale, per dare forza a quella spina dorsale industriale che in questo momento ci sembra non abbia l’attenzione giusta e necessaria. Bisogna dare immediatamente risposte ai lavoratori che rappresentiamo, che stanno pagando per primi la grande crisi e la grande emergenza. Il Paese ha bisogno di lavoro stabile, sicuro e ben pagato e soprattutto chi è rimasto indietro ha bisogno di risposte sulla perdita di potere di acquisto delle buste paga. Inoltre è sempre la fase di crisi della Valbasento al centro della strategia della Uil confederale”.

