L’appuntamento è sabato 22 ottobre alle 21.15 a Palazzo Corrado di Lagonegro

Per il secondo appuntamento della rassegna “I protagonisti italiani del jazz” organizzata dall’Associazione Amici della Musica del Lagonegrese, salirá sul palco di Palazzo Corrado a Lagonegro (PZ), il Nico Di Battista Trio.

Nico Di Battista, bassista e chitarrista, professionalmente ha iniziato nell’89 con Nino Buonocore collaborando alla realizzazione di “Scrivimi”, all’Lp “Sabato Domenica e Lunedì” e a tre tour Nazionali. Ha collaborato con il sassofonista napoletano James Senese, con Fred Bongusto per la realizzazione del disco ”Ancora Insieme” con il chitarrista Toquinho. Ha composto brani cantati da Roberto Murolo (“Ricordo dolce”) e da Mina (“Amanti”). Con Eduardo De Crescenzo ha fatto tre tour e realizzato un disco dal vivo “Live”. Ha collaborato inoltre con Tullio De Piscopo, e lavorato in TV per il programma “Storie” di Gianni Minà accompagnando Gabriella Ferri.

Il progetto del Trio con cui arriva a Lagonegro nasce con l’intento di ripercorrere in chiave latina una serie di composizioni che sono nate in periodi storici diversi e che fanno parte di un percorso compositivo legato a diversi cd prodotti negli anni. La formazione tipica Flamenco – chitarra, cajon, basso elettrico – restituisce un’aria mediterranea a brani anche molto distanti da quello stile, e consente una leggerezza ed un interplay unico. Gaetano Fasano noto batterista e percussionista salernitano garantisce un solido sostegno ritmico correlato da una serie di interpretazioni e variazioni tipiche dello stile jazzistico. Nicolò Vese, giovane e talentuoso bassista aggiunge freschezza e nuovi stimoli attraverso gli arrangiamenti. Lo spirito jazzistico è la base del dialogo tra i componenti del trio.

Nico Di Battista si esprime alla chitarra rigorosamente classica in perfetta simbiosi con le evoluzioni dinamiche del trio. Il risultato è una tavolozza di colori ampia e ben assortita mai fine a se stessa, alla ricerca della melodia perfetta nel coinvolgimento totale dei sensi.

La rassegna “I protagonisti italiani del jazz” proseguirá a novembre con l’artista lucano Dino Plasmati, che con il “Broadway Trio” suonerá al Teatro Comunale di Sant’Arsenio (SA) e con il duo Alessia Martegiani (voce) e Maurizio Di Fulvio (chitarra) per “Movie&Songs” all’Auditorium Cappuccini di Sala Consilina (SA).

“Il successo di pubblico al concerto di Javier Girotto della settimana scorsa a Latronico, ci conferma che c’è interesse e attenzione verso il nostro lavoro e ci conforta nel proseguire con le nostre proposte musicali. Siamo certi che sarà così anche a Lagonegro per il concerto del Trio Nico Di Battista”- dichiara il Presidente Pietro Cantisani, che insieme ai Maestri Pino Racioppi e Francesco Langone ne cura la direzione artistica e l’organizzazione. Da circa quarant’anni l’Associazione “Amici della Musica del Lagonegrese”, organizza a Lagonegro il Festival Internazionale della Chitarra che promuove il repertorio colto del novecento musicale internazionale per chitarra e che quest’anno ha fatto registrare un’elevata presenza di pubblico anche da fuori regione.

Inizio concerti ore 21.15 Ingresso: 3 euro www.lagonegromusica.it

