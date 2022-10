Condividi subito la notizia

Siglato l’accordo per il trasferimento dei fondi all’Università della Basilicata per il triennio 2022-2024

IL governo regionale ha stanziato 42 milioni di euro a favore dell’università degli studi della Basilicata per il triennio formativo 2022-2024. Fondi che saranno impiegati per l’incremento delle attività e dell’attrattività dell’ateneo, per il rafforzamento della ricerca e per la qualificazione del personale docente.

Il fondo è stato incrementato di ben 12 milioni (4 milioni per ciascun anno del triennio) che saranno destinati all’istituzione del corso di Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia.

Hanno firmato l’accordo il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, e il magnifico rettore dell’Unibas, Ignazio Marcello Mancini, che ha espresso grande soddisfazione per il trasferimento delle risorse all’università. Ascolta le sue parole nel podcast.

UNIBAS dalla Regione 42 milioni di Euro • Basilicata in Podcast (spotify.com)

