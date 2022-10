Condividi subito la notizia

Si terrà il 7 novembre prossimo alle ore 11 negli uffici del Presidente della Provincia di Taranto Rinaldo Melucci l’incontro sulla SP 58 che collega Martina ad Alberobello.

Il Sindaco Gianfranco Palmisano, dopo l’ultimo incidente verificatosi il 13 ottobre scorso, aveva chiesto al Presidente Melucci un incontro urgente con la struttura tecnica dell’ente per affrontare la questione della pericolosità di alcuni tratti della SP 58 sia in seguito agli incidenti stradali verificatisi di recente sia in considerazione dei notevoli ritardi nella conclusione dei lavori. Il sindaco, nella lettera, ha evidenziato che “vi è una parte della carreggiata – caratterizzata da una biforcazione realizzata per salvaguardare la presenza di due imponenti alberi – che si sta rivelando luogo di frequenti sinistri, con grave rischio per l’incolumità dei conducenti dei veicoli”.

Il Sindaco Palmisano ha ricordato che analoga richiesta di incontro è stata inoltrata alla Provincia di Taranto nelle scorse settimane dal gruppo consiliare “Visione Comune” che aveva richiamato l’attenzione dell’ente sui forti ritardi nell’esecuzione dei lavori nella parte del sottopasso ferroviario che da tempo necessita di allargamento.

“Ringrazio il Presidente Rinaldo Melucci per la tempestività della risposta alla richiesta di incontro e per l’attenzione verso le esigenze del nostro territorio. La SP 58 – ha dichiarato il Sindaco Gianfranco Palmisano – viene quotidianamente percorsa da innumerevoli veicoli di residenti nell’agro, lavoratori pendolari, mezzi che trasportano le merci e anche da tanti turisti che raggiungono le numerose strutture ricettive presenti nelle contrade di Martina. Chi percorre l’arteria, per lavoro, vacanze o altre esigenze, deve poterlo fare senza correre rischi per la propria incolumità. Per questo abbiamo chiesto alla Provincia quali adempimenti intende porre in atto e con quali tempistiche”.

