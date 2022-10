Condividi subito la notizia

Il Consiglio Comunale è stato convocato in prima seduta per martedì 25 ottobre p.v. alle 8,30 ed in seconda convocazione per mercoledì 26 ottobre 2022 alle 18,00, presso la Sala Consiliare in piazza Garibaldi per discutere i seguenti argomenti:

surroga del Consigliere Maria Rosaria Nardelli con la Signora Elena Marzia;

modifica composizione Commissioni Consiliari;

situazione attuale in evoluzione dell’ex Ospedale “M. Pagliari” (giusta nota a firma diversi consiglieri);

approvazione Regolamento Comunale per l’istituzione dell’Albo dei Singoli Volontari Civici – Cittadinanza Attiva;

acquisizione gratuita ed accorpamento al demanio stradale comunale di aree ricadenti nel Piano di Zona ex 167;

acquisizione gratuita ed accorpamento al demanio stradale comunale di aree di proprietà privata, adibite ad uso pubblico da oltre venti anni, ubicate nel centro abitato;

riconoscimento debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive emesse dal Giudice di Pace;

ratifica delibere di Giunta comunale ad oggetto “variazione d’urgenza al Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024” per: avvocati e fondi Servizi Sociali; manutenzione straordinaria edifici scolastici; Sezione Primavera e altro.

Massafra, 21 ottobre 2022

