Domenica 22 ottobre, alle ore 10, il presidente del Consiglio comunale Michelangelo Cavone parteciperà alla cerimonia al Sacrario dei Caduti d’Oltremare di Bari in occasione del 55° pellegrinaggio dei Bersaglieri per rendere gli onori ai caduti in guerra e nelle missioni di pace e per commemorare le glorie della Brigata Pinerolo nel bicentenario della sua costituzione.

Nel corso della cerimonia saranno conferite le Medaglie d’oro al valor militare al capitano Alfonso Volpi e alla crocerossina Maria Boni Brighenti.

Di seguito il programma della manifestazione:

ore 9.00 – afflusso radunisti all’ingresso del Sacrario

ore 10.10 – schieramento

ore 10.30 – arrivo delle autorità

onori ai Caduti con deposizione di corona d’alloro ai piedi della Gran Croce

benedizione dei Caduti

preghiera

