È trascorso un mese dall’inizio dell’anno scolastico e non è stato ancora avviata l’assistenza scolastica specialistica per gli alunni con disabilità.

Di fatto così si stanno discriminando gli alunni con disabilità, a cui viene negato il diritto all’istruzione, all’inclusione e all’integrazione, sanciti dalle Convenzioni internazionali, dalla Costituzione e dalla legislazione vigente.

A tutt’oggi non è dato conoscere nemmeno una data presunta per l’avvio del servizio di assistenza specialistica.

Ciò si traduce in un gravissimo disagio per i disabili che hanno diritto ad usufruire del Servizio e per le loro famiglie che non possono contare sul sostegno specialistico.

Non è dato comprendere le ragioni del ritardo atteso che l’amministrazione comunale ha stanziato in bilancio le somme per il servizio e ha ottenuto agli inizi di settembre un finanziamento dallo Stato per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità di circa trentamila euro.

Chiediamo all’amministrazione guidata dal Sindaco Albano di spiegare le ragioni del ritardo e di intervenire per avviare immediatamente il servizio di assistenza specialistica.

Lista dei Cittadini

