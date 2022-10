Condividi subito la notizia

Anche quest’anno l’amministrazione comunale, su iniziativa del consigliere Giuseppe Cascella e nell’ambito del progetto “Solidarietà per la disabilità”, promuove un’iniziativa di prevenzione della degenerazione maculare senile e delle malattie della vista nell’ambito delle attività in programma presso la campionaria barese. Da domani, venerdì 21, e fino a domenica 23 ottobre, un’équipe di specialisti eseguirà gratuitamente un controllo visivo di base per diagnosticare l’eventuale presenza di qualsiasi forma di maculopatia a bordo di un camper attrezzato posizionato nei pressi del padiglione del Comune di Bari all’interno della Fiera del Levante.

“Solidarietà per la disabilità” è un progetto realizzato con il coordinamento del dottor Vincenzo Lorusso presso la clinica oculistica del Policlinico di Bari, con l’obiettivo di offrire sostegno ai pazienti affetti da degenerazione maculare senile.

I controlli gratuiti rientrano nella campagna informativa ideata per far conoscere al grande pubblico questa grave patologia, in cui la prevenzione gioca un ruolo particolarmente importante.

Domenica 23 ottobre, alle ore 11, all’interno del padiglione del Comune, nei pressi della fontana monumentale, gli oculisti Vincenzo Lorusso e Giuseppe Cascella tratteranno l’argomento con supporto audiovisivo e distribuiranno materiale per effettuare il test per la patologia retinica.

L’ingresso è gratuito fino all’esaurimento dei posti disponibili.

