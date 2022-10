Condividi subito la notizia

A seguito del lavoro congiunto tra l’Assessorato alle Politiche Sociali e l’Ufficio di Piano dell’Ambito6Ta, con Comune capofila Grottaglie, nei passati mesi sono state avviate una serie di confronti istituzionali tra le organizzazioni sindacali e il Terzo settore del territorio, da cui è nata una proposta progettuale per la realizzazione di percorsi di autonomia per persone con disabilità.

Un progetto che diventerà realtà grazie ai 420.000 euro riconosciuti al nostro Comune e che rientrano nell’ambito dei fondi del PNRR rivolti, nello specifico, a favorire attività di inclusione sociale di determinate categorie di soggetti fragili, come appunto le persone con disabilità.

I percorsi di autonomia per persone con disabilità coinvolgeranno sette beneficiari che, insieme alla rete di imprese e al Terzo settore, sperimenteranno l’autonomia grazie ad alloggi innovativi adibiti in base alle esigenze, alla formazione di strumenti digitali per l’inserimento occupazionale anche in modalità smart working.

Ad oggi, nel nostro territorio, la percentuale di persone con disabilità inserite nel mondo del lavoro è estremamente bassa, a fronte dell’obbligatorietà di assunzione da parte delle imprese.

Questo progetto rappresenta certamente un piccolo passo teso a dimostrare la possibilità e la capacità dell’autonomia lavorativa e personale dei soggetti coinvolti, in presenza di strumenti messi a disposizione dalla politica e con la stretta cooperazione tra imprese e Terzo settore.

È ancora necessario scardinare determinati schemi culturali nella nostra società e che attraverso la conoscenza di percorsi di questo tipo consentono di comprendere e di conseguenza pensare ad una società realmente inclusiva per tutti e tutte. Le persone con disabilità possono essere autonome con i giusti strumenti, rivolti allo sviluppo di una vita autonoma sia personale che lavorativa.

Un piccolo passo in avanti che con una visione più ampia potrà avere effetti positivi a cascata su tutta la comunità.

Marianna Annicchiarico, assessora alle politiche sociali del Comune di Grottaglie

