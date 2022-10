Condividi subito la notizia

Sabato 22 ottobre, dalle 9 alle 12, si terrà una giornata dimostrativa per illustrare ai cittadini come utilizzare correttamente la compostiera. L’iniziativa “Dalla terra alla terra”, promossa e organizzata dalla Monteco, azienda che effettua il servizio di igiene urbana per il Comune di Martina Franca, si svolgerà nell’area di conferimento di via Toniolo.

Nella parte antistante la casetta di legno sarà posizionata una compostiera e sarà spiegato il suo corretto utilizzo dagli eco-informatori che potranno fornire ai cittadini tutte le delucidazioni necessarie per chiarire eventuali dubbi. Nella stessa mattinata verranno consegnati gli enzimi ai coloro che ne faranno richiesta e che sono già in possesso di una compostiera domestica. Inoltre, chi vorrà potrà fare richiesta della compostiera domestica.

Infine, nella stessa mattinata saranno consegnate anche le buste compostabili.

Segreteria del Sindaco di Martina FrancaAvv. Francesco Aquaro – tel. 080/4836319An. Cont. Giusi Carbotti Colucci – tel. 080/4836262Dott.ssa Annalisa Latartara – tel. 080/4836253

Correlati