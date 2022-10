Condividi subito la notizia

Nella serata odierna, al termine della seduta del Consiglio Comunale, i consiglieri Simone Giungato e Giuseppe Angelillo, in qualità di Presidente e Vice Presidente della Commissione Bilancio, chiedevano un incontro urgente con il Segretario Generale, il Dirigente dell’Ufficio Contenzioso e la Dirigente dell’Ufficio Ragioneria, alla presenza dei consiglieri della maggioranza consiliare, al fine di approfondire problematiche inerenti il bilancio e la stabilità finanziaria dell’ente. Da tale confronto sono emerse gravissime omissioni ed inadempienze del primo cittadino e dell’amministrazione da lui guidata. Alla luce di quanto emerso, i consiglieri comunali Angelillo Giuseppe, Cellamare Alfredo Oscar, D’Ettorre Anna Rita, Giungato Simone, Gugliotti Giovanni, Ignazzi Stefano, Scarano Aldo, Scarati Cosimo, Scarcia Palma, Terrusi Maria e Tria Tommaso hanno contestualmente rassegnato le proprie dimissioni dalla carica nelle mani del Segretario Generale del Comune che ha già informato il Signor Prefetto di Taranto. Le motivazioni saranno rese pubbliche dettagliatamente in una conferenza stampa convocata per le ore 11,00 di mercoledì 19 ottobre p.v., presso le Officine Mercato Comunale di Castellaneta.

Castellaneta lì, 18 ottobre 2022

Angelillo Giuseppe

Cellamare Alfredo Oscar

D’Ettorre Anna Rita

Giungato Simone

Gugliotti Giovanni

Ignazzi Stefano

Scarano Aldo

Scarati Cosimo

Scarcia Palma

Terrusi Maria

Tria Tommaso

