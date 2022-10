Condividi subito la notizia

Giovedì 20 ottobre (ore 20:30 – ingresso libero) la Distilleria De Giorgi di San Cesario di Lecce ospiterà “Sull’Iran – Studio 1”, prima restituzione pubblica della residenza artistica del danzatore Afshin Varjavandi che inaugura Sguardi Meridiani, nuovo progetto di Astràgali Teatro sostenuto da Residenze per artisti nei territori edizione 2022-2024 di Regione Puglia e Ministero della Cultura. La performance è il fruttodel lavoro che l’artista di origini iraniane ha condotto nelle ultime due settimane con Jenny Mattaioli, Chiara Morelli ed Elia Pangaro. Quella di Varjavandi è la prima residenza del progetto che, in questa prima fase, coinvolgerà anche Luisa Corcione, Fabrizio Varriale, Anna Cuomo con Icaro – chiamata alle arti, Daniela Diurisi e Olivia Bignardi, ManaChuma Teatro.

Il lavoro artistico di Afshin Varjavandi cerca di raccontare la contemporaneità attraverso il linguaggio fisico, che è il linguaggio del corpo, mescolando danze urbane, hip hop e street dance con forme di danza “alta” e i suoi aspetti più concettuali. È un lavoro molto legato al linguaggio gestuale degli esseri umani, che Varjavandi considera di per sé una danza, una forma di espressione molte volte più efficace di quella verbale. Il danzatore declina la sua componente multiculturale nel suo lavoro facendone un tutt’uno, un crocevia di geografie, odori, colori, riferimenti religiosi. «In un tempo la Terra era un paradiso perduto dove regnava la bellezza in una condizione di trascendenza, di equilibrio e di fluidità», sottolinea l’artista. «Oggi esiste un ricordo di quella realtà, tutta l’Arte che ci viene concessa. Possiamo ancora toccarla, respirarla. Possiamo abitare l’arte, riempiendo di significati profondi i minuti che trascorriamo. Possiamo danzare: per sentirci vivi. In un punto in cui il corpo si fonde con gli oggetti del vivere quotidiano». Afshin Varjavandi si forma alla tecnica hip hop e agli stili urbani, con i più grandi maestri internazionali tra cui Omid Ighani, Marisa Ragazzo, Dominique Lesdema, Bruce Ikhanji, Archie Burnett per poi praticare classica, contemporanea, modern jazz, body contact, floor contact, grazie a importanti maestri come Christopher Huggins, Khosro Adibi, Baba Israel. Da anni Afshin insegna hip hop, house, videodance, experimental, voguing, waaking in tutta Italia e collabora in Italia con importanti centri nel settore moderno-urbano come CentroDanza (Perugia), Nuovo Spazio Danza (Jesi).

La compagnia Astràgali Teatro nasce nel 1981 a Lecce per fare teatro, formare attori e dare vita ad uno spazio di circolazione dei discorsi e delle pratiche. Riconosciuta dal 1985 dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali come compagnia teatrale d’innovazione, dal 2012 è sede del Centro Italiano dell’International Theatre Institute dell’Unesco ed è membro dell’Anna Lindh Euro-Mediterranean Foundation for the Dialogue between Cultures. Ha realizzato progetti artistici, spettacoli, attività in circa 30 paesi in tutto il mondo. Nel corso di questi anni numerosi spettacoli hanno trovato casa in molti luoghi di grande interesse culturale in Italia e all’estero, anche in siti patrimonio dell’umanità dell’Unesco.

Info

3892105991 – teatro@astragali.org

www.astragali.it

