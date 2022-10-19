Comando Legione Carabinieri “Basilicata” SM – Ufficio OAIO
LO STATO MAGGIORE DELLA DIFESA, NELL’AMBITO DELLE CELEBRAZIONI DEL
CENTENARIO DELLA TRASLAZIONE DEL MILITE IGNOTO, HA ORGANIZZATO UN
ITINERARIO DEL “TRENO DELLA MEMORIA”, QUALE RIEDIZIONE DEL CONVOGLIO
SPECIALE CHE NEL 1921 TRASPORTÒ LA SALMA DI QUEL SOLDATO IGNOTO DA
AQUILEIA A ROMA PER LA TUMULAZIONE ALL’ALTARE DELLA PATRIA, CHE
RAGGIUNGERÀ TUTTI I CAPOLUOGHI DI REGIONE E LE MAGGIORI CITTÀ ITALIANE
NON COINVOLTE NEL PERCORSO STORICO DEL 1921.
DOMANI 20 OTTOBRE 2022 IL TRENO FARÀ TAPPA NELLA STAZIONE DI POTENZA
CENTRALE, CON ARRIVO ALLE ORE 00:10 E PARTENZA ALLE SUCCESSIVE ORE 21,00
E SOSTERRÀ AL BINARIO 1 OVE SARÀ POSSIBILE VISITARE LA MOSTRA
ITINERANTE ALLESTITA NEL CONVOGLIO DALLE ORE 09:00 ALLE ORE 18:00.
ALLE ORE 10:30, ALLA PRESENZA DEL PREFETTO DI POTENZA, DR. MICHELE
CAMPANARO, DEL COMANDANTE DELLA LEGIONE CARABINIERI “BASILICATA”,
GEN. B. RAFFAELE COVETTI, DELLE AUTORITÀ CIVILI E MILITARI DELLA
BASILICATA NONCHÈ DI UNA NUTRITA RAPPRESENTANZA DEGLI STUDENTI DI
ISTITUTI SCOLASTICI CITTADINI AVVERRÀ L’INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA
CON LA PARTECIPAZIONE DELLA FANFARA DEL 10° REGGIMENTO CARABINIERI
“CAMPANIA” CHE ALLIETERÀ L’EVENTO CON L’ESECUZIONE DI ALCUNI BRANI
MUSICALI.
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