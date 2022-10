Condividi subito la notizia

“Carissimo Pino, in qualità di Segretario Regionale dell’Ugl Basilicata Telecomunicazioni e a nome di tutta la Segreteria Nazionale TLC, ti formulo le mie più vive congratulazioni per la meritata riconferma del Segretario Generale Ugl Paolo Capone, a Segretario Provinciale dell’Unione Territoriale di Matera e auspico per te ulteriori importanti successi lavorativi. Sincere congratulazioni per il tuo incarico con l’auspicio di una proficua collaborazione, ti porgo i migliori auguri di buon lavoro”.

Con queste frasi di congratulazioni, di stima e amicizia, il Segretario Regionale dell’Ugl Basilicata TLC, e componente della Segreteria Nazionale Claudio Giuliani, rivolge a Pino Giordano Segretario Responsabile Ugl Matera, le più sincere parole in affettuosa spinta affinché l’o.s. possa aggiudicarsi nuovi tasselli a disposizione del territorio e a difesa dell’occupazione.

Pino Giordano nel ringraziare le parole di grande valore amichevole di stima che apprezza con immenso piacere, afferma che, “caro Segretario Giuliani Claudio, da oggi la federazione TLC nel territorio materano riprenderà sempre più a viaggiare spedita verso quegli obbiettivi che sono difesa del lavoro, dei lavoratori e del territorio in special modo nei siti dei Call center. Da oggi mi vedrà sempre più a lavorare in sinergia con la segretaria provinciale Matera TLC, Mina Saracino e al Consigliere Nazionale della federazione, Francesco Stigliano che ringrazio per il loro supporto mai venuto meno, affinché sia la CallMatt che la provincia di Matera possano raggiungere quella serenità lavorativa in un momento politico economico di instabilità e, dove l’Ugl Matera sarà garante degli investimenti e non delle desertificazioni del territorio. Sarà una scommessa per tutto il mondo del lavoro delle telecomunicazioni – conclude Giordano.

Roma, 18 ottobre 2022.

