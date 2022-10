Condividi subito la notizia

AL MOMENTO NESSUNA SEGNALAZIONE DI PERSONE COINVOLTE, SQUADRE VIGILI DEL FUOCO AL LAVORO

È in corso dalle 21.55 un intervento dei vigili del fuoco per il crollo dell’aula magna nell’università di Cagliari, in via Trentino. Al momento non si ha alcuna segnalazione di persone coinvolte, sono in corso ricerche per escludere ogni possibilità.

Considerato l’orario del crollo, è probabile che l’edificio di due piani fosse vuoto.

