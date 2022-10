Condividi subito la notizia

Non si è fatta attendere la Delibera di Giunta Comunale di proroga fino al prossimo 6 gennaio dell’occupazione posteggi commercio su aree pubbliche nei Rioni Sassi dei prodotti non alimentari; infatti all’indomani della scadenza della precedente, è stata pubblicata sull’Albo Pretorio la nuova Delibera che, nelle more dell’approvazione del nuovo Piano strategico del commercio, permetterà agli operatori aventi diritto di continuare ad esercitare l’attività.

Il Gruppo Ambulanti della Confesercenti, ricevuto in delegazione alcuni giorni fa dal Sindaco Bennardi e dal Presidente del Consiglio Comunale Materdomini assieme ai dirigenti della Confesercenti, esprime ufficialmente la propria soddisfazione perché all’impegno assunto è seguito l’atto amministrativo di proroga.

Nell’incontro inoltre i rappresentanti dell’associazione datoriale hanno disquisito su ulteriori questioni riguardanti la stagione turistica che volge all’epilogo, la criticità riguardante le chiusure al traffico sperimentali introdotte in Città, l’organizzazione di un evento avente ad oggetto il prodotto pane, ma soprattutto si è instaurato un nuovo clima di confronto con l’Amministrazione Comunale che speriamo porti risultati verso una più forte crescita economica e una migliore immagine di Matera da offrire ai numerosi turisti e visitatori ospiti.

Matera, 18 ottobre 2022

