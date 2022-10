Condividi subito la notizia

Dopo il concerto del batterista americano Mark Guiliana e il suo quartetto, il Gezziamoci 35 si appresta ad ospitare un’altra formazione proveniente da oltreoceano. Il 21 e 22 ottobre sarà infatti a Matera la Montreal Jazzlab Orchestra, una vera istituzione nel mondo del jazz canadese, composta da Mario Allard (sassofono), Alex Dion (sassofono e clarinetto basso), Claire Devlin (sassofono e flauto), Jacques Kuba Seguin (tromba), Thomas Morelli-Bernard (tromba), Félix Stussi (pianoforte), Alain Bédard (contrabbasso), Michel Lambert (batteria).

Venerdì 21 ottobre, la Montreal Jazzlab Orchestra terrà una masterclass per gli studenti del Liceo Musicale T. Stigliani di Matera, grazie alla collaborazione con la preside Rosanna Papapietro e al docente Giuseppe Lapiscopia. L’iniziativa è parte del nuovo percorso didattico che l’Onyx Jazz Club sta facendo attraverso la riattivazione, proprio in questi giorni, dei Corsi di musica con lezioni di strumento, teoria e musica d’insieme.

Sabato 22 ottobre alle 21:00, l’Orchestra si esibirà in concerto nella Sala Conferenze del Museo Ridola. Con il nuovo programma musicale del contrabbassista-compositore Alain Bédard, il gruppo abbraccia ancora una volta lo spirito artistico di molte idee evocative del jazz moderno. L’effervescenza è grande, costantemente trasportata da musicisti straordinari che spingono il tema del collettivo così come le proprie canzoni. Le sequenze si susseguono, segnate da una sorta di audacia che porta il tutto al limite. Le mode sono esplosive, inarrestabili, risolutive, e fanno sì che le costrizioni fuggano lontano, nello spazio e nel tempo. Ospitata nei maggiori festival jazz e in diversi luoghi prestigiosi del Nord America e dell’Europa, i suoi progetti sono stati nominati nelle categorie miglior album jazz e/o miglior concerto jazz ad ADISQ, JUNO, Prix OPUS, Choc JazzMan, Downbeat, ecc.

Il biglietto del concerto potrà essere acquistato online su Eventbrite.it, nelle rivendite convenzionate a Matera (Casa Cava, via San Pietro Barisano 47; Cartoleria Montemurro, via delle Beccherie 69; Libreria Mondadori, piazza Vittorio Veneto 16 b) o direttamente al botteghino.

