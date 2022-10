Condividi subito la notizia

Tappa del Treno della Memoria, presso lo scalo di Garaguso-Grassano- Tricarico, partito lo scorso 6 ottobre da Trieste e sarà articolato su 17 tappe e 100 ore di percorrenza, e attraverserà 730 stazioni coinvolgendo 270 ferrovieri. Alla Stazione di Garaguso-Grassano-Tricarico l’arrivo è previsto per le ore 20.30 del prossimo 20 ottobre.

Ad accogliere il treno del milite ignoto le autorità civili, militari e politiche che depositeranno una corona di alloro nel ricordo dei tanti caduti in guerra.

“Matera rende omaggio al “Treno della Memoria” insieme ai Comuni di Garaguso, Grassano, Tricarico e della Provincia con questa iniziativa che abbiamo chiamato “Un viaggio per non dimenticare”. Il Treno farà tappa nel nostro territorio per onorare tutti gli italiani che hanno dato la propria vita per la Patria- dichiara il sindaco di Matera Domenico Bennardi – E’ un onore ospitare il convoglio che nel 1921 trasportò la salma del Milite Ignoto. Un modo per dimostrare riconoscenza verso quei 651 mila soldati italiani che persero la vita nella Grande Guerra. Un numero enorme che deve farci riflettere sull’importanza di lavorare, tutti insieme, a favore della pace, oggi un’esigenza di grande attualità”

——————–

Lo staff del Sindaco

Via Aldo Moro – 75100 Matera MT

Tel. Segreteria: 0835 241410 – 0835 241308

Sito web www.comune.matera.it

E-mail sindaco@comune.mt.it

Canali social del Sindaco Bennardi

Facebook: https://www.facebook.com/domenicobennardisindaco

Instagram: www.instagram.com/domenicobennardi75/

Twitter: https://twitter.com/Bennardi75

Telegram: https://t.me/bennardisindaco

TikTok: http://tiktok.com/@domenicobennardi

Correlati