Prosegue la serie dei grandi concerti nell’ambito della 13° edizione del Ruvo Coro Festival, la rassegna organizzata dall’Associazione Corale Polifonica “Michele Cantatore”, con la direzione artistica di Angelo Anselmi e il patrocinio del Comune di Ruvo di Puglia che, all’inizio di ottobre ha inaugurato un ciclo di tre serate musicali ospitate dal Nuovo Teatro Comunale di Ruvo di Puglia.

Dopo il jazz di Rossana Casale, sabato 23 ottobre alle ore 20.30 sarà la volta della fondazione lirica Roma Opera Ensemble che, con “L’Opera da Camera”, condurrà il pubblico nell’ascolto delle più celebri melodie operistiche italiane: un vero e proprio spettacolo in musica.

Composto da Carlo Enrico Macalli (flauto), Luca Vignali (oboe), Angelo De Angelis (clarinetto), Carmine Pinto (corno), Eliseo Smordoni (fagotto), Francesco Malatesta(violino I), Massimiliano Destro (violino II), Paolo Finotti (viola), Andrea Bergamelli (violoncello), Gennaro Frezza (contrabbasso), Sara Rocchi (Soprano), Simone Alberti(Baritono), il Roma Opera Ensemble si esibirà in uno spettacolo in grado di spaziare e proporre musiche di Wolfgang Amadeus Mozart, Giuseppe Verdi, Gioacchino Rossini: le più amate sinfonie, arie e duetti tratte da grandi capolavori operistici, rese ancor più preziosi grazie alla straordinaria partecipazione di due giovani voci in ascesa nel panorama vocale internazionale.

Il Roma Opera Ensemble nasce nel 2006 con l’intento di snellire il tradizionale organico operistico arrivando a creare l’atmosfera e le timbriche dell’opera lirica nelle sale da concerto. I componenti, autentici pilastri dell’Orchestra del Teatro dell’Opera di Roma, vantano all’attivo numerosissimi concorsi solistici e cameristici a livello internazionale.

Info e prenotazioni:

Associazione Corale Polifonica “Michele Cantatore”

Sala Concerti “Michele Cantatore” (Via G. Bruno n°1 a Ruvo di Puglia): il lunedì e il mercoledì dalle 19 alle 21. Tel. +39 345 17 42 214

Botteghino del Nuovo Teatro Comunale di Ruvo di Puglia

Via Sandro Pertini: il martedì e il giovedì dalle 18 alle 20. Tel. +39 080 3603114;

