Condividi subito la notizia

l 20 e 21 ottobre 2022 è in programma all’Università del Salento l’incontro nazionale “La storia tra insegnamento e divulgazione”, organizzato dalla SISEM – Società italiana per la storia dell’Età moderna e dal Dipartimento di Scienze umane e sociali dell’Ateneo. I lavori si svolgeranno il 20 ottobre dalle ore 15 e il 21 ottobre dalle ore 9 sempre nell’aula 2 dell’edificio 6 del complesso Studium 2000 (via di Valesio, Lecce); verranno trasmessi anche in streaming su https://bit.ly/Storia201022.

La prima giornata sarà dedicata a “Didattica della storia e DAD”: docenti di scuole superiori di primo e secondo grado e docenti universitari si confronteranno su esperienze, metodi e strumenti utilizzati nel periodo di uso quotidiano della didattica a distanza durante la pandemia, guardando alle prospettive future della didattica della storia.

Nel corso della seconda giornata si parlerà di “Comunicazione e divulgazione della storia”, con riferimento ai manuali di storia e alla loro futura evoluzione, alle storie di genere e alla divulgazione della storia attraverso la televisione e il web. Saranno presenti alcuni tra i maggiori specialisti italiani sull’argomento e, alla fine dell’incontro, è prevista una tavola rotonda per la discussione e il confronto su questi temi.

Qui sotto il programma dettagliato.

Correlati