Giovedì 20 ottobre, alle ore 16.30, sarà inaugurato l’impianto sportivo di San Giovanni Battista, in via Ragusa, nel quartiere Stadio, frutto del progetto “Calcio senza confini e affini”, co-finanziato da Fondazione con il Sud, che ha visto insieme una rete di realtà associative del quartiere Stadio e del territorio (Innova.menti, Bfake, Uisp, Consiglio Nazionale dei Rifugiati), il Comune di Lecce, la parrocchia San Giovanni Battista e l’istituto comprensivo Stomeo-Zimbalo.

Nella struttura sportiva, dotata di spogliatoi, sarà possibile giocare a calcio, rugby, basket, pallavolo e calcetto. L’impianto ospiterà una scuola calcio, coordinata da tre istruttori specializzati in settori giovanili, con la supervisione del presidente dell’associazione Bfake Andrea Ferreri, dove le lezioni sono partite qualche giorno fa, e in primavera, da metà aprile fino al 24 giugno, per ogni weekend, dalle 15 alle 21, il ritorno di “Calcio senza Confini”, il torneo di calcio a nove contro le discriminazioni, al quale parteciperanno 22 formazioni composte da 6 squadre del quartiere, comunità migranti, mondo dell’associazionismo e liberi cittadini che sposano i valori rappresentati dal progetto.

Il progetto di sport sociale “Calcio senza confini e affini” prevede anche, nel corso del 2023, eventi culturali, musicali, giochi per bambini e momenti ludici per la comunità del quartiere. Suddivise fra la palestra della scuola “Stomeo-Zimbalo” e gli impianti della parrocchia si svolgeranno anche le attività gratuite inserite nel progetto e promosse dalla Uisp provinciale: pallavolo e sitting volley, basket e baskin, corsi di ginnastica motoria e dolce (al centro sociale di viale Roma), torneo di scacchi.

«La prima percezione – spiega il coordinatore sportivo del progetto Andrea Ferreri – è che il Centro possa diventare luogo di autentica aggregazione sociale, senza distinzione di classe e di etnia, lo dimostra l’affluenza gia entusiastica dei ragazzi e la soddisfazione delle famiglie per l’avvio della scuola –calcio».

All’inaugurazione saranno presenti il sindaco di Lecce Carlo Salvemini, l’assessore allo Sport Paolo Foresio, tutte le associazioni che si sono messe in rete per il progetto “Calcio senza confini e affini”, il parroco della Chiesa san Giovanni Battista don Gerardo Ippolito e una rappresentanza dell’Unione Sportiva Lecce.

«Per il rione San Giovanni Battista – dichiara il sindaco Salvemini – quel campo sportivo in via Ragusa, da anni chiuso e inutilizzato, era una ferita aperta. Finalmente lo restituiamo alla comunità grazie a Calcio e Affini senza Confini, un progetto collettivo co-finanziato da Fondazione con il Sud. Con la street art e i bellissimi murales creati in questi anni, con le positive esperienze di innovazione sociale (orti di Calvino, sartoria sociale, apiario), con la musica e il festival A Vele Spiegate, con il teatro Nasca, lo sport è l’altra leva sulla quale puntiamo per rafforzare i legami sociali e la partecipazione dei residenti del quartiere Stadio a iniziative di comunità».

«Questa struttura sportiva rientra in una serie di playground – sottolinea l’assessore Foresio – che stiamo attivando nei quartieri, il prossimo sarà il campo di calcetto a piazzale Cuneo. Tutti luoghi pensati per la socialità. Lo sport è un veicolo essenziale per l’integrazione e l’inclusione e avere più opportunità per praticare sport – uno dei nostri obiettivi di mandato che stiamo perseguendo realizzando nuovi impianti e riqualificando quelli già presenti con un processo di partecipazione che vede coinvolti cittadini e associazioni – significa migliorare la qualità della vita dei cittadini».

