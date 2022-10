Condividi subito la notizia

“L’Ugl Metalmeccanici, alle elezioni per il rinnovo della Rsu/Rls in LLS Leonardo Logistic System del sito di Brindisi divisione elicotteri, ottiene uno storico risultato, diventando il primo sindacato con il 36% dei voti validi e l’elezione di un Rsu e Rls nella persona di Dario Roma”.

Ne danno notizia in una nota congiunta il Segretario Nazionale Ugl Metalmeccanici, Antonio Spera, e il Segretario Confederale Ugl con delega per il Gruppo Leonardo, Adelmo Barbarossa, ringraziando “tutte le strutture territoriali della Federazione e in particolare il segretario Ugl Metalmeccanici di Brindisi, Damiano Flores, regista della grande affermazione ottenuta. Ora si va verso una nuova fase, nella quale gli Rsu dell’Ugl Metalmeccanici di tutti i siti del Gruppo Leonardo saranno sempre più coordinati in una grande squadra per dare risposte ai lavoratori, non in termini di contrapposizione con l’Azienda, ma nell’ottica di un confronto positivo e nel solco del principio fondativo dell’Ugl, unica sigla sindacale ad averlo nello Statuto, ovvero la partecipazione come definita nell’art.46 della Costituzione, che recita: ‘Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende’. Ringraziamo il neodelegato RSU ed RLS Dario Roma e Michele Libardo Rsu Ugl uscente, per il lavoro sin qui svolto in LLS, e i nostri Rsu della Divisione Elicotteri del sito Brindisino per la loro costante attenzione alle esigenze dei lavoratori del sito. Grazie, infine, a tutti i candidati che hanno permesso l’affermazione della lista Ugl Metalmeccanici, alla commissione elettorale e a tutti i lavoratori che hanno votato per la nostra lista e anche quelli che non ci hanno votato, perché dimostreremo con i fatti di essere un sindacato sempre al fianco di tutti i lavoratori”, concludono Spera e Barbarossa.

Roma, 17 ottobre 2022.

