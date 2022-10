Condividi subito la notizia

Il rapporto della Caritas sulla povertà conferma non solo che il pagamento di bollette di luce, gas e acqua è diventata la prima emergenza per le famiglie lucane ma che la mobilità sociale è ferma da molti anni, oltre ad esserci sempre più minori in stato di indigenza. La prima lettura del rapporto è che la povertà è diventata ereditaria perché, come sostiene con linguaggio efficace il cardinale Matteo Zuppi, presidente della Cei, “l’ascensore sociale è guasto, è rotto da tempo e pochi sono interessati ad aggiustarlo”. Per il sindacato tutto è questa un’ ulteriore indicazione a cogliere la crescente sofferenza sociale e ad adoperarsi in tutti i modi per “aggiustare” l’ascensore sociale. Torniamo dal congresso nazionale Uil di Bologna, che ha segnato l’adeguamento in “sindacato delle persone”, ancora più carichi di valori di solidarietà e umanità, con la mission di rappresentare le persone. Anche per questo continuiamo a sostenere che non può certo essere il provvedimento della Regione sul cosiddetto gas gratuito domestico, con tutti i limiti e le problematicità evidenziati, in attesa che diventi applicazione concreta, a risolvere ogni problema. E’ necessaria una strategia molto più complessiva per venire incontro alle famiglie lucane in povertà e che hanno problemi di vita quotidiana. La Uil condivide e sostiene l’impegno della Caritas a dare risposte immediate a bisogni economici specifici.

