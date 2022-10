Condividi subito la notizia

Esprimo le mie più sincere congratulazioni alla professoressa Liliana Dell’Osso per l’incarico ottenuto. La presidenza della Società Italiana di Psichiatria, una delle più antiche e prestigiose Società Scientifiche Italiane è un riconoscimento che dà lustro all’intera Basilicata. Il suo risultato professionale, frutto di perseveranza e grandi capacità, già ampiamente riconosciute nel panorama scientifico nazionale e internazionale, porta con sé un messaggio di resilienza molto importante per i nostri ragazzi e soprattutto per le nostre ragazze, poiché come sottolineato dalla stessa professoressa, non si facciano intimorire da inutili stereotipi di genere e possano dimostrare il proprio valore professionale tanto quanto possono farlo gli uomini. Certo che la professoressa Dell’Osso saprà svolgere egregiamente l’incarico affidatole, riportando risultati di sempre maggiore rilievo per l’intera comunità scientifica, rinnovo i miei auguri di buon lavoro”.



È quanto si legge in una nota del vicepresidente della Regione Basilicata, Francesco Fanelli.

