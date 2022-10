Condividi subito la notizia

Il Movimento Policoro nel Cuore attraverso la sua sede ed il suo direttivo , mette a disposizione Gratuitamente per i cittadini di Policoro un punto di spedizione di AUTOCERTIFICAZIONE BONUS GAS, per i possessori di SPID , ma anche per i cittadini non in possesso di SPID .

Basta recarsi nella sede del Movimento Policoro nel Cuore, in VIA SIRIS (fronte Banca Monte Paschi Siena) il lunedi, mercoledi, venerdi, mattina dalle 10.00 alle 12.00 pomeriggio dalle 16.00 alle 18.00. Muniti di documento di riconoscimento (carta d’identità , Codice Fiscale e ultima bolletta gas )

In base alle direttive Regionali “ per ricevere il contributo gas della regione Basilicata sarà necessario inviare l’autocertificazione tramite SPID. Chi ne è sprovvisto può delegare l’invio della propria autocertificazione a chi è un possessore di SPID”

Policoro il 11/10/2022 il Direttivo

Movimento Policoro nel Cuore via Siris 75025 Policoro MT

