Con delibera di Giunta Comunale n. 115 del 13/10/2022, esecutiva ai sensi di legge, sono stati adottati i criteri per l’assegnazione di borse di studio comunali a favore degli studenti che nell’anno scolastico 2021/2022 abbiano conseguito il diploma di Stato in una Scuola secondaria II grado.

Il Comune di Paterno in attuazione alla determinazione dell’Area Amministrativa del 17/10/2022, al fine di valorizzare, riconoscere ed incentivare livelli di eccellenza dei propri cittadini in ambito scolastico, intende assegnare borse di studio comunali per alunni meritevoli, anche al fine di invogliarli ad ottenere i migliori risultati negli studi e spronarli a proseguire il proprio percorso formativo.

Sono ammessi a presentare istanza, scaricabile sul sito internet del Comune di Paterno, gli alunni residenti nel Comune di Paterno che, nell’a.s. 2021-2022, abbiano frequentato con profitto l’ultimo anno della Scuola secondaria di II grado, conseguendo il diploma finale di maturità, secondo criteri individuati per fasce e soglie di voto.

Per informazioni è possibile contattare il numero 09753403208 e/o consultare il portale istituzionale dell’Ente.

La scadenza è fissata per il giorno 15/11/2022.

Dalla Residenza Municipale, 17/10/2022

Il Sindaco e l’Amministrazione comunale

