Nel mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno, l’associazione “Agata – Volontari contro il cancro OdV” di Pisticci ha celebrato la 2^ Giornata nazionale di sensibilizzazione sul Tumore al Seno Metastatico” con tre importanti iniziative in Basilicata che hanno visto il patrocinio di Europa Donna Italia, della FAVO – Federazione italiana delle associazioni di volontariato in oncologia e di FAVO Donna, della Commissione regionale pari opportunità della Basilicata e dei Comuni di Pisticci e Rotondella. A Tinchi l’iniziativa è partita alla presenza dell’assessore alla sanità della Regione Basilicata, Francesco Fanelli, del sindaco di Pisticci Domenico Albano e della componente della CRPO, Veronica Casalnuovo. Un’Iniziativa importante come hanno spiegato ai nostri microfoni l’Assessore regionale alla Sanità Francesco Fanelli e la presidente di Agata Mirna Mastronardi

