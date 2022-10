Condividi subito la notizia

CONTINUANO I SUCCESSI DI CAMILLO PLACI’ CON L’ HEBAR PAZARDZHIK PER LA SECONDA VOLTA CONSECUTIVA CONQUISTA LA SUPERCOPPA BULGARA

Continuano i successi in Bulgaria per Camillo Placì, il coach salentino di volley internazionale, tecnico dell’Hebar Pazardzhik, ha vinto per il secondo anno consecutivo la Supercoppa bulgara, superando la squadra del Neftohimik 2010 Burgas per 3-1 (25-10, 25-14, 21-25, 27-25), a pochi giorni da un altro prestigioso risultato ottenuto in Champions League maschile: aver superato per 3 set a 1 l’Arcada Galati in Romania, che aveva vinto per 0-3 all’andata in Bulgaria, ma poi sconfitta nel decisivo Golden Set per 10-15. Una gara superlativa per il team di Placì, che nel prossimo turno si giocherà la qualificazione alla fase a gironi contro i croati del Mladost Zagreb, il 19 ottobre in Bulgaria e il 27 ottobre successivo in Croazia.

L’Hebar gioca nella città diPazardzhik, che significa “piccolo mercato tartaro”, conta oltre 65.000 abitanti, è situata lungo le rive del fiume Maritsa, nel sud della Bulgaria, capoluogo della provincia di Pazardzhik e il centro dell’omonimo comune di Pazardzhik.

A partire dall’ottobre 2021,Camillo Placì, guidando l’Hebar Pazardzhik, dove nel roster viene annoverato anche l’italiano Jacopo Massari, ha arricchito il suo già prestigioso palmares, conquistando la Supercoppa 2021, nel febbraio scorso ha vinto la Coppa Bulgaria, e nell’aprile ha conquistato, per il secondo anno consecutivo, il titolo di campione di Bulgaria, vincendo tutti i 30 match in calendario (22 in regular season e 8 nei playoff), battendo i soliti rivali del Neftohimik 2010 Burgas, superandoli sempre per 3 – 1 nelle tre gare dei playoff.

Camillo Placì ha partecipato a due Olimpiadi, dal 2007 al 2008 è stato vice allenatore di Vladimir Alekno con la nazionale russa, conquistando la Medaglia di Bronzo alle Olimpiadi di Pechino 2008 e vinto la World League in Brasile. Alle Olimpiadi di Londra 2012 con la nazionale bulgara è stato il vice di Radostin Stoytchev, sempre con la stessa nazionale, ma come assistente coach di Silvano Prandi, aveva conquistato la medaglia di bronzo al campionato europeo 2009. Dal Settembre 2012 al Luglio 2014 è stato il Primo Allenatore della Bulgaria ottenendo il IV° posto al Campionato Europeo 2013, alle Finali World League 2013 in Argentina e alle Finali 2012 World League a Sofia.

La prestigiosa carriera di allenatore di Placì è iniziata circa 45 anni fa a Specchia, suo paese d’origine, con la Volley Specchia, dopo aver ricoperto il ruolo di coach in Italia e all’estero, dal 2015 ha allenato quasi esclusivamente all’estero: in Qatar al Al-Jaish Sport Club, dove ha conquistato il III° posto, sia nel campionato nazionale che in quello degli Stati arabi. Nel marzo 2015 è stato il vice di Nikola Grbić con la Serbia, conquistando la medaglia d’argento nella World League 2015. Nel luglio dello stesso anno è tornato in Italia, diventando allenatore della Top Volley di Latina per il campionato 2015-2016, nella stagione successiva, ha allenato Halk Bankası Spor Kulübü di Ankara (Turchia).

Dal 2017 al febbraio 2021 ha guidato la Volejbol’nyj klub Fakel in Superliga russa, conquistando la Challenge Cup 2016-17, la medaglia d’argento nella Coppa di Siberia, ha raggiunto una finale di Coppa di Russia e arrivando, inoltre, al terzo posto nel campionato nazionale e nel Mondiale per Club.

