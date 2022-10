Condividi subito la notizia

E’ stata ritrovata in buono stato di salute la donna di 82 anni dispersa da ieri nel comune di Rapone.

Nel pomeriggio di ieri, l’anziana signora aveva lasciato la sua abitazione per andare a raccogliere castagne nel bosco in località Carosiello, senza fare rientro.

La donna è stata affidata alle cure del 118 per le verifiche del caso.

Sul posto i Vigili del Fuoco con 18 unità, 7 automezzi e sala operativa mobile, Carabinieri e Protezione Civile.

