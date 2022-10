Condividi subito la notizia

Potenza, 14 ottobre 2022. “Siamo vicini alla comunità di Maratea e da ieri sera siamo in costante contatto con le istituzioni locali e con i riferimenti di zona per capire l’entità dei danni e velocizzare gli interventi di aiuto e di messa in sicurezza della zona”. “Lo dichiara il vicepresidente del Consiglio regionale della Basilicata, Mario Polese di Italia Viva rispetto al nubifragio che ha colpito la zona costiera del Tirreno meridionale e che ha provocato gravi danni a Maratea e in particolare in località Castrocucco. Polese, che stamattina ha ricevuto rassicurazioni dall’assessore regionale Donatella Merra sull’invio immediato di tecnici per un primo sopralluogo, aggiunge: “Per fortuna dalle notizie che abbiamo non ci sarebbero danni a persone ma lo straordinario evento climatico ha provocato danni a strade e abitazioni con veicoli fermi travolti dalle piogge torrenziali. Facciamo appello alla Giunta regionale per sollecitare a tutti i livelli interventi tempestivi al fine di ripristinare al più presto la viabilità”. “Questo ennesimo episodio mette in luce la debolezza di un sistema di prevenzione e messa in sicurezza da fenomeni idrogeologici che periodicamente colpiscono il nostro territorio. Non bastano gli annunci ma bisogna procedere a mettere in campo azioni sinergiche strutturali importanti per evitare di dover intervenire e disastri avvenuti”, conclude il vicepresidente del Consiglio regionale Polese.

