La Protezione Civile Nov Pisticci-Marconia il 16 ottobre aderisce all’iniziativa “Io non rischio”.

L’appuntamento si terrà in Piazza Elettra a Marconia. I Nov si soffermeranno nello specifico a trattare la

tematica relativa alle alluvioni e distribuiranno materiale informativo ai presenti.

L’Italia è un Paese esposto a molti rischi naturali, ma l’esposizione individuale può essere sensibilmente

ridotta attraverso la conoscenza del problema, la consapevolezza delle possibili conseguenze e l’adozione di alcuni semplici accorgimenti. “Io non rischio” è la campagna di comunicazione nazionale sulle buone pratiche di Protezione Civile. Ma è anche un proposito, un’esortazione che va presa alla lettera, perché solo attraverso la conoscenza, la consapevolezza e le buone pratiche è possibile dire “io non rischio”.

E’ anche lo slogan della campagna, il cappello sotto il quale ogni rischio viene illustrato e raccontato ai

cittadini insieme alle buone pratiche per minimizzarne l’impatto su persone e cose.

I volontari dell’associazione di volontariato saranno i comunicatori di questa campagna, nata sull’onda degli effetti provocati dal cambiamento del clima che espongono il Paese a continui rischi specialmente in alcune zone. I comunicatori avranno a disposizione materiali divulgativi in parte fissi facenti parte dell’

allestimento ed in parte cartacei. Questi ultimi potranno essere consegnati ai cittadini come promemoria

da rileggere, custodire a casa e condividere con parenti e amici. La campagna è promossa e realizzata dal

Dipartimento della Protezione Civile, Ingv-Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Anpas Associazione Nazionale delle Pubbliche Assistenze, ReLUIS-Consorzio interuniversitario dei laboratori di Ingegneria sismica e CIMA Research Foundation. La Protezione Civile Nov, attende tutti i cittadini interessati in Piazza Elettra a Marconia dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 22.00 per scoprire insieme come minimizzare i rischi che si corrono durante le alluvioni e altre situazioni problematiche che potrebbero interessare il territorio.



