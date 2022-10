Condividi subito la notizia

Non ci fu alcun maltrattamento di animali. Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, in composizione monocratica, nella persona della dottoressa Giuseppa Ferrucci, ha assolto due imputate dal reato contestato di maltrattamento di animali. Oggi presso il Tribunale della Città del Pollino, è stata celebrata l’udienza relativa al caso dei presunti maltrattamenti a 19 cani che vedeva coinvolte, nella qualità di imputate, due donne di Trebisacce, una delle quali difesa dall’avvocato Claudio Roseto del Foro di Castrovillari. I fatti. La vicenda ebbe inizio nel marzo 2021, con una prima contestazione di “abbandono di animali”, alla quale seguì il sequestro dei succitati cani e delle relative strutture in cui i medesimi erano ricoverati. Sequestro che fu immediatamente annullato dal Tribunale del riesame di Cosenza, in accoglimento dell’istanza patrocinata dall’Avvocato Claudio Roseto. A seguito di ciò, la Procura della Repubblica emanò un decreto penale di condanna, che fu immediatamente oggetto di opposizione e dal quale scaturì l’odierno giudizio immediato contenente l’ipotesi accusatoria – più grave – di maltrattamento di animali ex art. 544-ter c.p. Nel corso dell’istruttoria dibattimentale, durante l’escussione dei primi testimoni, l’avvocato Roseto ha fatto emergere circostanze chiaramente incompatibili con il grave reato contestato, portando il Giudice ad anticipare la sentenza di assoluzione, senza neppure procedere all’escussione degli ulteriori testi programmati per le successive udienze.

Invero, la contestazione del reato di “maltrattamento di animali”, contestato alle due donne, risultava addirittura paradossale, se solo si consideri che queste ultime accudivano e curavano dei cani abbandonati da persone che meriterebbero condanne esemplari.

Si conclude una triste vicenda che ha visto trionfare la Giustizia, definita autorevolmente da Cicerone: “Signora e Regina di tutte le virtù”, ha concluso soddisfatto il noto legale trebisaccese.

®roccogentilecomunic@

Correlati