Coldiretti Basilicata e azienda ospedaliera regionale “San Carlo” di Potenza insieme in occasione dell’Obesity Day, in programma domani, 15 ottobre. Per l’occasione dalle 8 e 30 alle 13 e 30, in piazza della Costituzione Italiana a Potenza, l’Unità operativa di malattie endocrine e del metabolismo del “San Carlo” effettuerà consulti gratuiti sul sovrappeso e sul corretto stile di vita. L’evento promosso in collaborazione con il mercato coperto di Campagna Amica del capoluogo lucano ha l’obiettivo di contrastare l’obesità e di favorire una sana alimentazione. Nell’ambito dell’iniziativa, alle ore 10 e 30 ritrovo allo stand per una “passeggiata della salute” insieme a Giuseppe Scelsi, esperto in Scienze motorie e Formatore della Scuola dello Sport. “Sono ancora molti i bambini anche nella nostra regione che non consumano quotidianamente frutta o verdura, ed alcuni non fanno colazione al mattino – spiega il direttore provinciale della Coldiretti Potenza, Luca Celestino – per questo è importante lanciare messaggi culturali, come quelli portati avanti da Coldiretti, su educazione alimentare, consumo consapevole e responsabile, cibo salutare e locale”. Ad una corretta alimentazione è importante associare anche attività fisica. “ E’ ampiamente dimostrato che, non solo seguire una dieta sana, ma anche svolgere quotidianamente attività fisica moderata – aggiunge Angela Lavalle, nutrizionista presso l’ospedale ‘San Carlo’ – è fondamentale per prevenire l’insorgenza delle patologie croniche (malattie oncologiche, cardiovascolari, diabete di tipo 2, osteoporosi, patologie neurodegenerative) in quanto l’attività fisica favorisce il mantenimento di un corretto peso corporeo, riducendo l’insorgenza di sovrappeso e obesità, noti fattori di rischio per lo sviluppo di queste patologie. E’ necessario accompagnare l’attività fisica ad una corretta e sana alimentazione, non solo per garantire un ottimale stato di salute, ma anche per assicurare, a chi svolge esercizio ad elevato impegno fisico, i corretti fabbisogni di nutrienti, funzionali anche all’ottimizzazione della prestazione” conclude Lavalle.

