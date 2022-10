Condividi subito la notizia

Il Festival dedicato all’Aglianico e ai prodotti tipici lucani giunto alla XXVI edizione

BARILE – La Pro Loco Barile con il Comune di Barile e la Regione Basilicata, organizza il 15 e il 16 ottobre 2022, lungo le vie del centro storico del borgo arbëreshë, a partire da Piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa, lungo Corso Vittorio Emanuele a concludersi in Largo Garibaldi, la Sagra di Qualità d’Italia “Festival dell’Aglianico del Vulture e Tumact me Tulez”. L’evento che si tiene nel cuore del Parco regionale naturale del Vulture – fa sapere il Presidente Pro Loco Barile Rocco Franciosa – si propone di esaltare il piatto tipico arbëreshë Tumact me Tulez, inserito nell’elenco PAT (Prodotti Agroalimentari della Tradizione) del Ministero delle Politiche Agricole, grazie al prezioso lavoro fatto in sinergia con l’ Alsia Basilicata e l’Aglianico del Vulture con i prodotti tipici lucani coinvolgendo le aziende del territorio.

Il ricco programma – prosegue Franciosa – prevede nella due giorni di sabato e domenica: i concerti di Mirko Gisonte, Power Drum Band, Strast musica etnica d’Europa e Motus Acoustic band, esinizione di musica popolare con il trio barilese di organettisti, itinerari di gusto, l’enoteca dell’ Aglianico con sommelier Ais, la mostra d’artigianato marocchino dell’artista Assema Jaouhari, la mostra fotografica a cura di Antonio Volonnino dal titolo “Il Matrimonio nel tempo”, la presentazione dei libri di Emilio D’Andrea dal titolo “Tutti i colori dell’arcobaleno. La transumanza perduta” e di Giuseppe Melillo dal titolo “Mondo è stato e Mondo sarà”. Il Sindaco di Barile Antonio Murano ci tiene a sottolineare “come Amministrazione comunale da sempre sosteniamo convintamente la Pro Loco e le associazioni locali per promuovere sinergicamente il territorio, la storia, le tradizioni e i nostri magnifici prodotti tipici. Ringraziamo per l’impegno organizzativo i tanti volontari e le aziende agricole che collaborano alla buona riuscita delle manifestazioni che realizziamo per la crescita della nostra comunità barilese”. La manifestazione organizzata dalla Pro Loco con il Comune di Barile e la Regione Basilicata, patrimonio culturale intangibile, è patrocinata da Apt Basilicata, Servizio Civile Universale Unpli Basilicata, con il sostegno di Grand Hotel Garden, Cementi Costantinopoli e Cantine Terra dei Re. Padrino dell’evento sarà Tommaso Foglia, Pastry Chef direttamente dal food reality Bake Off Italia 10 in onda su Real Time TV, invece a cucinare il piatto tipico “Tumact Me Tulez” saranno gli chef barilesi Franco Nastasia e Daniele Bracuto, i quali dichiarano “per noi è un grande onore esaltare il piatto della nostra tradizione per eccellenza tramandato dai nostri avi”. Sulla pagina Facebook Pro Loco Barile è possibile consultare il programma completo, prenotare la passeggiata a cavallo promossa da Saturday Runch e le proposte per le visite nelle cantine: Elena Fucci, Cantina Il Passo e Cantina Vigne Mastrodomenico.

