Nel libro “2020 = QUARANTENA” dello scrittore Antonio Grasso

La pandemia da Sars-Cov 2 riletta in chiave ironica. Non il classico racconto o il solito romanzo di genere. Ma un testo sui generis. Più precisamente, un “Diario semiserio” a firma dal giornalista e scrittore Antonio Grasso. Fatti ed esperienze vissute in forma collettiva, dal lockdown in poi, rivisitati dall’autore attraverso un’esilarante raccolta di battute e aforismi. Sotto la lente d’ingrandimento di Grasso tutti i luoghi comuni della stessa pandemia, le più bizzarre trovate e i più stravaganti tic, i ritardi e le inadempienze gestionali, gli sprechi e le speculazioni, le fake news e le “mezze verità” veicolate a piene mani e senza guanti nella convivenza quotidiana col virus fin dalla sua misteriosa origine, in Cina. Il libro, dal titolo “2020 = QUARANTENA”, sarà presentato nella sala conferenze del Polo bibliotecario di Potenza venerdì 14 ottobre alle ore 17.

