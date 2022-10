Condividi subito la notizia

Un incontro pubblico, aperto alla cittadinanza e alla stampa, sui temi del “Caro bollette. Truffe telefoniche sui contratti di energia: come difendersi” e sul Bonus Gas della Regione Basilicata è previsto venerdì 14 ottobre 2022 alle ore 18. 00 presso la Sala Zanardelli a Stigliano (Mt).

Promotore del confronto e dell’approfondimento su questi temi il Centro Consumatori Italia APS-ETS BASILICATA. Parteciperanno Luciano Zaffarese, Presidente Regionale del Centro Consumatori Italia, il Sindaco di Stigliano Francesco Micucci e Luca Braia, Consigliere Regionale di Basilicata e Presidente della II Commissione “Programmazione e Bilancio”.

“Iniziativa quanto mai attuale visto il caos generato dalla comunicazione istituzionale regionale, purtroppo, in questi giorni. I cittadini e le cittadine hanno bisogno di avere informazioni chiare e, in quanto utenti che stanno subendo una crescita esponenziale delle bollette a causa dell’aumento dei costi dell’energia, di comprendere il beneficio regionale come sarà loro erogato rispetto al gas gratis, oltre che di essere tutelati nei loro diritti. Beneficio del gas gratis che, a nostro avviso, deve essere realmente gratis per tutte le famiglie di Basilicata. In un periodo di crisi, poi, si aggiungono i call center truffa con proposte a danno dei consumatori e raggiri telefonici. Proveremo, con il contributo delle istituzioni, a fornire alla comunità di Stigliano le informazioni chiare e necessarie.” Dichiara Luciano Zaffarese, Presidente Regionale del Centro Consumatori Italia.–

