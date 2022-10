Condividi subito la notizia

Giovedì 13 ottobre a Lecce prende il via la nona edizione di Conversazioni sul futuro che fino a domenica 16 ottobre (ingresso libero e gratuito fino a esaurimento posti) proporrà un intenso programma di 80 appuntamenti tra talk, presentazioni, proiezioni, laboratori, monologhi con 170 speaker nazionali e internazionali. Il Festival è ideato, organizzato e promosso dall’associazione Diffondiamo idee di valore con il coordinamento generale e la direzione artistica di Gabriella Morelli, in collaborazione con Regione Puglia, Comune di Lecce, Polo BiblioMuseale di Lecce e numerose realtà pubbliche e private.La giornata inaugurale, dopo i primi tre appuntamenti pomeridiani della sezione Edu_Care a cura di Boboto e Fermenti Lattici con Alberto Pellai, Barbara Tamborini e il reading musicale Storie nel vento, Conversazioni sul futuro prenderà il via ufficialmente alle 18 alle Officine Cantelmo con una breve introduzione e le presentazioni dei libri di Giuseppe Remuzzi, direttore dell’Istituto di ricerche Farmacologiche Mario Negri, del vicedirettore de Il Post Francesco Costa e del musicista, compositore, produttore (tre volte Maestro Concertatore della Notte della Taranta) Mauro Pagani. Partendo da tre parole chiave (ecologia, innovazione e solidarietà), alle 18:30 l’Auditorium del Museo Castromediano ospiterà “Abitare il futuro” un incontro con il giornalista Emanuele Bompan, il direttore creativo Paolo Casati (Studiolabo), l’architetta Francesca Volpiana, Lucia Rescio del festival Agorà Design e Piero Pelizzaro che ragioneranno sul come cambiano le città e i territori per diventare sostenibili.Dalle 18:30 a Palazzo BN un doppio appuntamento, in collaborazione con Cantine Candido, dedicato a “Tutti i piatti dei Presidenti” della giornalista Lorenza Scalisi e della fotografa Chiara Cadeddu con la presentazione del libro (ore 18:30 – ingresso grautito) e una cena ispirata da 30 anni di ricette, storie e aneddoti nelle cucine del Palazzo del Quirinale a cura dello chef Simone De Siato (ore 20:30 – info e prenotazioni booking@palazzobn.it – 0832408721). Alle 21 al Cinelab Giuseppe Bertolucci il film “Hava, Maryam, Ayesha” con la regista afghana Sahraa Karimi, il portavoce italiano di Amnesty International Riccardo Noury, Alessandra Cappellotto (Premio “Sport e diritti umani” di Amnesty International e Sport4Society), le calciatrici afghane Susan Khojasta, Fatema Nama Haidari, Maryam Mehrzad e l’allenatore Najibullah Nawrozi, accompagnate da Anna Meli della Onlus Cospe. Sempre alle 21 al Teatro Nasca la comicità di Saverio Raimondo. La giornata ospiterà anche i lavori della giuria di Poster For Tomorrowcon, tra gli altri, Armando Milani, una delle più importanti figure internazionali della grafica italiana. Info e programma sul sito www.conversazionisulfuturo.it, su Facebook, Instagram e Twitter.Il Festival Conversazioni sul futuro (qui il comunicato stampa generale) è organizzato dall’associazione Diffondiamo idee di valore, con il coordinamento di Gabriella Morelli in collaborazione con Regione Puglia, Provincia di Lecce, Comune di Lecce, Polo Biblio-Museale della Puglia, Biblioteca Bernardini, Museo Castromediano, Cineporti di Puglia (nell’ambito di “Promuovere il cinema e i suoi luoghi”, intervento di Apulia Film Commission e Regione Puglia, finanziato con le risorse del Patto per la Puglia FSC 2014-2020), Università del Salento, Ordine dei giornalisti della Puglia, Agorà Design, CMCC – Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici, Dajs – Distretto Agroalimentare di Qualità Jonico Salentino, Palazzo BN, Fermenti Lattici (nell’ambito del progetto “Titoli di viaggio – Itinerari di lettura ad alta voce” finanziato dal Cepell – Centro per il libro e la lettura) e con il contributo dell’Agenzia per il Patrimonio Culturale Euromediterraneo. Partner del festival Amnesty International – Italia, Arva, Boboto, Coolclub, Concorso letterario Lingua Madre, Officine Cantelmo, Officine Culturali Ergot, Poster for tomorrow, Scholars at risk, Virulentia Film, SantaMaria Viaggi e Spinelli Caffè. Libreria ufficiale Liberrima. Mobility partner Salentauto, Guglielmo de Nuzzo spa e Zemove. Un grazie a Arco Suite, Arryvo, Cantine Candido, Dimora storica Le Perle, Gusto Liberrima – All’Ombra del Barocco, Hotel delle Palme, Mad, Palazzo Belsanti, Palazzo Rollo, Risorgimento Resort, Tabisca, White Suite.

PROGRAMMA IN PILLOLE



Venerdì 14 ottobre la seconda giornata di Conversazioni sul futuro partirà dalle 9:45 alle 11 a Gusto Liberrima – All’Ombra del Barocco con “Le colazioni sul futuro“, rassegna stampa a cura di Giulia Maria Falzea (che durante il festival proporrà anche i monologhi di Mannaggia Santa Pupa) e Pierpaolo Lala che darà (anche sabato e domenica) il buongiorno al Festival con tanti ospiti. Alle 11 nella sede della Fondazione CMCC, coinvolgendo due istituti superiori di Lecce, si parlerà di crisi climatiche con Giacomo Talignani e Giovanni Coppini. Dalle 16:30 due appuntamenti di Edu_Care alla Biblioteca OgniBene. Dalle 17 al via la lunga serata in giro per la città con il graphic designer Hervé Matine e la giuria di Poster for tomorrow che annuncerà i vincitori del concorso internazionale, le presentazioni dei libri di Edoardo Mocini, del direttore dell’Ansa Luigi Contu, del pubblicitario Paolo Iabichino, della scrittrice Francesca Cavallo, del disegnatore Alec Trenta, del volume “Umberto Eco e la politica culturale della sinistra” di Claudio e Giandomenico Crapis. Spazio anche ai monologhi della sociolinguista Vera Gheno e del linguista Federico Faloppa. Si parlerà di Brasile con Ivan Compasso, di Stati Uniti con Francesco Foti, di Russia grazie al film “Navalny” di Daniel Roher, dei discussi mondiali in Qatar con il portavoce italiano di Amnesty International Riccardo Noury e con il giornalista Riccardo Cucchi, di “Innovazione, ricerca e natura” con il giornalista Riccardo Luna e lo scienziato Riccardo Valentini, Premio Nobel per la pace nel 2007 come membro del consiglio dell’IPCC. Dalle 21 alle Officine Culturali Ergot il giornalista, scrittore e podcaster Antonio Iovane presenterà il suo libro “Un uomo solo. Le ultime ore di Luigi Tenco” con gli interventi musicali di Massimo Donnoe Serena Spedicato.

Sabato 15 ottobre la terza giornata si aprirà al mattino con la rassegna stampa del Festival, un incontro sulle Biblioteche di comunità con Marino Sinibaldi, giornalista e presidente del Centro per il libro e la lettura, e due appuntamenti dedicati ai podcast con, tra gli altri, Nicolas Lozito, Beatrice Mautino, Elisabetta Tola, Antonio Iovane. Dalle 11 alle Officine Cantelmo, in collaborazione con Cmcc e Dajs, si parlerà di “Rigenerare è la Cura” con Alessandro Delli Noci, Luigi de Vecchi, Riccardo Valentini e altri. Nel pomeriggio nuovi laboratori per i più piccoli alla Biblioteca Ognibene, visite guidate nell’ambito delle Giornate FAI d’Autunno e l’incontro con il latinista Alessio Torino nel Parco Archeologico di Rudiae, un incontro sul Futuro dei musei al Museo Castromediano. Dalle 16 alle Officine Cantelmo ci sarà un importante appuntamento con Sar – Scholar At Risk, la rete di protezione internazionale per gli studenti in pericolo di vita con ricercatrici e ricercatori da Afghanistan, Russia, Yemen e Ucraina. Il programma accoglierà poi il graphic designer Riccardo Falcinelli (con un talk inedito sulla storia del Design), il giudice della Corte penale internazionale dell’Aja Rosario Aitala, il regista Daniele Vicari (che in anteprima assoluta presenterà il suo nuovo libro “Il Cinema, l’immortale”, in uscita per Einaudi), il presidente di TIM Salvatore Rossi, l’attore, autore, regista Marco Paolini in dialogo con l’avvocata Alessandra Ballerini, la fumettista Takoua Ben Mohamed, la voce storica del basket Flavio Tranquillo. Si parlerà anche della nuova destra europea con Leonardo Bianchi, Annalisa Camilli, Federico Faloppa e Victoria Oluboyo, della piattaforma Change.org con Stephanie Brancaforte e Fiamma Goretti, di cancel culture con Costanza Rizzacasa D’Orsogna, di filosofia con Rick DuFer, Flavia Trupia e Bruno Mastroianni, di linguaggio delle identità con Beatrice Cristalli e delle recenti elezioni con il conduttore di Agorà Marco Carrara, Dino Amenduni, Giovanni Boccia Artieri, Giacomo Spaini e Chiara Organtini. Al Cinelab Giuseppe Bertolucci la proiezione di Nulla di sbagliato di Davide Barletti e Gabriele Gianni prima del gran finale in musica dalle 22.30 alle Officine Cantelmo con le selezioni di Dubin.

Domenica 16 ottobre giornata finale del festival che sin dal mattino partirà con incontri e appuntamenti per bambini e adulti. A Gusto Liberrima ultima “rassegna stampa”, nel Teatrino del Convitto Palmieri si parlerà di giornalismo, media e opinione pubblica con Giovanni Boccia Artieri, Elisabetta Tola e Roberta Villa. Nella biblioteca Ognibene si volerà con il drone della giovane campionessa Luisa Rizzo e si ascolterà la storia del Principe blu e della stregaccia levaforze ammazzamuscoli a cura dell’Associazione 2HE – IO POSSO. Alle Ergot la presentazione del nuovo libro di Annalisa Camilli che racconta la guerra in Ucraina. Spazio anche a Massimo Cirri e Chiara D’Ambros con il libro “Quello che serve. Un racconto tra malattia, cura e servizio nazionale” (Manni), al linguista Matteo Motolese a Rudiae e al collettivo L’Ultimo Uomo con le sfide leggendarie che hanno cambiato lo sport. Nel pomeriggio si inizia con le autrici del concorso nazionale Lingua Madre, si prosegue con la scrittrice Esperance Hakuzwimana, con Rachele Furfaro, presidente della Fondazione Foqus che parlerà di scuola, e con il giornalista Matteo Spicuglia che racconterà la storia di Andrea Soldi morto a causa un Tso a Torino. E poi ancora l’astrofisico Amedeo Balbi, l’urologo più social d’Italia Nicola Macchione, gli incontri “Media e corpo. Oltre gli sche(r)mi” e “ExtraBold” con Aldo Mastellone, Chiara Sfregola, Viola Stefanello, Francesca Pignataro, Maura Romeo, Isabella Borrelli e Valentina Nicolì. Al Cinelab la proiezione di Be my voice della regista iraniana Nahid Persson. Ezio Mauro presenterà “L’anno del fascismo. 1922. Cronache della marcia su Roma” (Feltrinelli). Finale alle Officine Cantelmo con l’inviato Lorenzo Cremonesi che parlerà del suo nuovo “Guerra infinita” e con un omaggio a Gino Strada con la responsabile comunicazione di Emergency Simonetta Gola, Elena Testi e Marco Damilano.









sdr





